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Клімкін про "українських біженців" у Польщі: Ми реально рятуємо польську економіку

Субота, 09 грудня 2017, 12:26
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українці, які працюють у Польщі, рятують економіку сусідньої країни.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на питання щодо заяви нового прем’єра Польщі Матеуша Моравєцького про українських біженців.

"Ми реально рятуємо польську економіку, оскільки українці там працюють. Я знаю про випадки, коли українцям пропонують більшу зарплатню, оскільки вони більш гнучкі, вони дуже сфокусовані на тому, що роблять. Тому ми прекрасно розуміємо про що йдеться", - сказав він.

За словами Клімкіна, в МЗС України оцінюють, що наразі майже один мільйон українців перебувають у Польщі.

"Так хто кого рятує? В даному сенсі ми рятуємо польську економіку, але з нашими польськими друзями будемо завжди розмовляти як з друзями по всіх питаннях, включаючи питання нашої історичної пам'яті. Так що з цього приводу не хвилюйтеся", - додав він.

Нагадаємо, новий прем’єр Польщі Матеуш Моравєцький у перший же день затвердження на посаді голови кабінету міністрів заявив, що стосунки з Україною необхідно будувати на історичній правді, а такі події як "геноцид на Волині" забувати не можна.

Окрім того, за його словами, Польща прийняла дуже багато біженців з України, де триває війна.

"Європейська Комісія ніби не помічає, що на Сході України війна, там гинуть тисячі людей", - сказав Моравєцький, наголосивши, що Польща, "приймаючи українських біженців, допомагає розвантажити напругу на східному фланзі Євросоюзу".

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