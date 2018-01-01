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Болгарія, яка обіцяла зняти санкції з РФ, очолила Раду Євросоюзу

Понеділок, 01 січня 2018, 09:51
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1 січня 2018 року Болгарія вперше після вступу в ЄС переймає головування у Раді Євросоюзу.

Піврічне головування Болгарія прийняла у Естонії, яка була на чолі Ради впродовж другої половини 2017 року.

Своїми головними завданнями у ролі головуючої країни Болгарія вважає підтримку безпечної, стабільної та солідарної Європи, повідомляє сайт болгарського головування.

"Безпечна Європа, тому що міграційна криза та терористичні акти за останні роки показали, наскільки ми вразливі;

Стабільна Європа, тому що громадяни хочуть знати, що Євросоюз піклується про своє процвітання і благополуччя;

"Солідарна Європа", оскільки всі держави-члени зіштовхуються з головними викликами, і їх можна подолати лише спільними діями, а не на національному або місцевому рівні", - зазначається у цілях болгарського головування.

Найбільш важливими питаннями Софія вважає європейську перспективу Західних Балкан, єдиний цифровий ринок, стабільність та безпеку на тлі міграційної кризи, питання економічного зростання та спільної оборони.

Деякі ЗМІ, зокрема, The Guardian, наголошують, що головування стане викликом для Болгарії, яка через десять років після вступу в ЄС залишається найбіднішою і найбільш корумпованою країною Євросоюзу.

Восени прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявляв, що під час головування у Раді ЄС його країна має намір домагатися скасування антиросійських санкцій.  Водночас, жодних дій за цією обіцянкою не послідувало, Борисов разом з іншими лідерами країн-членів ЄС підтримав продовження сакцій наприкінці 2017 року.

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