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В Парижі у новорічну ніч хулігани спалили понад 160 автомобілів

Понеділок, 01 січня 2018, 14:11
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В столичному регіоні Іль-де-Франс у новорічну ніч через підпали згоріло 250 автомобілів, що більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє поліція, на повідомлення якої посилається Le Parisien.

Підпали автомобілів на вулицях у новорічну ніч – давня та звична практика для Франції, і поліція не може впоратися зі зловмисниками. У останні роки кількість підпалів зросла.

163 автомобілі було знищено вогнем минулої ночі у Парижі та найближчих передмістях, це на три десятки більше, ніж минулого року. Ще 87 авто згоріло у чат званій "великій короні – віддалених передмістях столиці, що входять до регіону Іль-де-Франс. Минулого року тут було зафіксовано приблизно стільки ж підпалів.

Також поліція повідомляє про затримання 197 людей, але не уточнюється, яка частина з них підозрюється у пошкоджені чужих авто.

Торік повідомлялося, що загалом у Франції в новорічну ніч було спалено 650 автомобілів.

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