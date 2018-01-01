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Не менше 10 людей загинуло під час антиурядових протестів в Ірані

Понеділок, 01 січня 2018, 14:41
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Іранські державні ЗМІ повідомляють про 10 загиблих внаслідок протестів, що тривають у різних регіонах цієї країни, при цьому продовжують надходити нові повідомлення про жертви.

Про це повідомляє німецька агенція DPA.

В понеділок у ефірі державного телебачення було повідомлено про загибель 10 людей.

Ці дані надійшли перед початком екстреного засідання іранського уряду, присвяченого безпековим питанням.

Окремо через лояльну державі інформагенцію Ilna було поширене повідомлення аятоли Хаменеї про загибель двох людей у місті Ісех на південному сході Ірану. Невідомо, чи включені ці дві жертви у підрахунок 10 жертв. Аятола Хаменеї також заявив, що у затриманих вилучено зброю та вибухівку.

Не підтверджені офіційно повідомлення свідчать про затримання від 100 до 800 людей через протести, які охопили країну наприкінці минулого року.

Водночас, президент США Дональд Трамп у твіті 1 січня підтримав протестуючих, запевнивши, що вони потребують "їжі та свободи".

Детальніше про передумови, можливі причини та наслідки читайте у експертній колонці "Газ, наркотики та обурення молоді: що стоїть за "початком революції" в Ірані".

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