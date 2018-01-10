Парламент Чехії голосуватиме за вотум недовіри уряду Бабіша

Середа, 10 січня 2018, 09:39

Парламент Чехії у середу голосуватиме за вотум недовіри уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

Про це повідомляє Euractiv.

Прогнозується, що уряд Бабіша втратить парламентську довіру. Якщо його уряд меншості, призначений у грудні, програє голосування, він продовжить керувати країною, поки не буде створено новий.

Президент Мілош Земан пообіцяв дозволити Бабішу ще раз спробувати сформувати Кабмін. Але інші вісім партій у нижній палаті парламенту відмовилися підтримати прем’єра, поки його звинувачують в шахрайстві з фондами ЄС. Він заперечує всі звинувачення.

Втрата довіри парламенту призведе до тижнів або місяців політичних переговорів, надаючи опонентам більше часу, щоб спробувати зняти Бабіша з посади прем'єр-міністра.

В той же час, переконлива перемога політичної сили Бабіша на останніх парламентських виборах означає, що будь-який варіант уряду можливий лише із залученням його партії ANO, і зрештою іншим партіям доведеться домовлятися, інакше будуть оголошені дострокові вибори.

Нагадаємо, Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству оприлюднило доповідь, в якій йдеться про те, що бізнес-проект прем’єра Чехії Андрея Бабіша надав неправдиві та неповні дані в заявці на отримання гранту ЄС.