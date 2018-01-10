Розслідування Смоленської катастрофи: ліве крило літака Качинського зруйнував вибух

Середа, 10 січня 2018, 18:03

Польська підкомісія, що займається повторним розслідуванням Смоленської катастрофи, стверджує, що ліве крило літака Ту-154М було знищене внаслідок внутрішнього вибуху.

Такими є ключові висновки технічного звіту підкомісії, повідомляє RMF 24.

Про схвалення підкомісією таких висновків у середу повідомила її прес-секретар Марта Пальонек.

Міжнародний експерт підкомісії міноборони в справах повторного розслідування авіакатастрофи Френк Тейлор заявив, що ліве крило президентського літака, який розбився в Смоленську, було знищене внаслідок внутрішнього вибуху.

За твердженням експерта, існувало кілька джерел вибуху - в крилі, в слоті і в центроплані літака, що підтвердив аналіз механізму удару дверей об землю. Береза не мала впливу на первинне руйнування крила.

"Ці висновки прийняли члени підкомісії, і вони є одним з ключових тверджень технічного рапорту", - ідеться у заяві на сайті польського міноборони.

10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.