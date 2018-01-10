МЗС Чехії публічно пояснило послу РФ і Ко, як працює справжня демократія

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Середа, 10 січня 2018, 18:26
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Глава МЗС Чехії Мартін Стропніцький опублікував відкритий лист у відповідь на звернення послів, незгодних з розміщенням на пам’ятнику маршалу Івану Конєву у Празі пояснювальних табличок.

Лист опублікований  на сайті МЗС Чехії.

Він став відповіддю на розміщене на сайті посольства Росії у Чехії звернення послів РФ, Азербайджану, Вірменії, Білорусі та Казахстану, які висловили незгоду з розміщенням муніципалітетом району Прага-6 на пам’ятнику Конєву пояснювальної таблички, на якій вказані історичні факти щодо діяльності Конєва.

На табличці зазначено, що  Конєв був залучений до придушення угорського повстання в 1956 році, а також був присутній у Берліні на час будівництва Берлінської стіни в 1961 році. 1968 рік - це дата радянського вторгнення в Чехословаччину.

"Ви заявили, що питання про пам'ятник І.С. Конєву використовується в політичній грі, тому його не можна передати на рішення органів місцевого управління. Даний інцидент я вважаю непорозумінням, а оприлюднення Вашого листа - зайвим жестом ", - написав Стропніцький.

Потім міністр описав роль органів місцевого самоврядування в Чехії.

"Мова йде про юридично самостійний інститут, обраний громадянами, який володіє майном і бюджетом і є одним з основних складових нашої демократії. У зв'язку з цим фактом міністерство як виконавчий орган державної влади не може втручатися в рішення органу самоврядування Праги 6. Пам'ятник І.С. Конєву є майном даної міської частини, тому вона сама буде приймати рішення про його долю", - пояснив  Стропніцький.

Міністр додав, що якщо пам'ятник розглядають як символ вдячності пражан, то чеська сторона бачить єдиним можливим рішенням дати їм самим і їх демократично обраним представникам самостійно вирішити, як виглядатиме пам'ятник. Також він висловив надію, що посли не підніматимуть теми, які не сприяють розвитку взаємних відносин.

Нагадаємо, у листопаді пам’ятник Конєву обписали датами 1956, 1961, 1968 та 2017 років.

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