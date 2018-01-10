Фінляндія посилює охорону кордону з РФ додатковими співробітниками

Середа, 10 січня 2018, 18:47

Фінляндія після кількох років скорочення співробітників на східному кордоні знову нарощує їх штат.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.

З 2014 по 2017 рік на кордоні Фінляндії та Росії спостерігалося масове скорочення прикордонників. В окремих регіонах їх число за три роки знизилося в два рази.

Співробітників прикордонної служби замінювали на камери стеження, а в особливих випадках на роботу викликали відставних прикордонників. Однак зараз ця тенденція закінчилася, і вперше за довгі роки служити на східний кордон вирушили молоді випускники Прикордонного училища.

Посилення штату прикордонної на російському кордоні пов'язане як зі зростаючим потоком туристів з Росії, так і з міжнародним станом.

Новачки прикордонної служби в основному замінять співробітників, що пішли недавно у відставку. Але і відставних працівників будуть нерідко залучати до роботи, оскільки навчання молоді займе якийсь час.