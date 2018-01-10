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Парламент Чехії відклав голосування за вотум недовіри уряду Бабіша

Середа, 10 січня 2018, 21:24
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Нижня палата парламенту  Чехії у середу так і не провела голосування щодо вотуму недовіри уряду меншості Андрея Бабіша.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

Голосування було відкладене до вівторка, 16 січня.

З відповідною ініціативою виступила євро скептична Громадянська демократична партії, її підтримали інші політичні сили за виключенням комуністів.

Попередні ініціативи відкласти голосування, висловлені цього дня, були відхилені.

Варто зазначити, що обговорення, присвячене уряду Бабіша, з перервами тривало весь день.

Згідно з прогнозами, уряд Бабіша повинен втратити парламентську довіру.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що надасть партії ANO другий шанс сформувати уряд. Однак інші вісім партій у нижній палаті парламенту відмовилися підтримати прем’єра, поки його звинувачують в шахрайстві з фондами ЄС. Він заперечує всі звинувачення.

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