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Путін похвалив Кім Чен Ина через "успіх" ядерної програми

Четвер, 11 січня 2018, 20:19
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На думку президента РФ Володимира Путіна, лідер КНДР Кім Чен Ин вийшов переможцем на даному етапі протистояння на Корейському півострові.

Про це повідомляє Интерфакс.

"Думаю, що пан Кім Чен Ин, безумовно, цю партію виграв. Він вирішив свою стратегічну задачу: у нього є ядерний заряд, є тепер ракета глобальної дальності до 13 тис. км, яка може досягти практично будь-якої точки земної кулі, будь-якої точки на території його ймовірного противника ", - сказав Путін.

За його словами, тепер північнокорейський лідер "зацікавлений в тому, щоб ситуацію зачистити, загладити, заспокоїти".

"Абсолютно грамотний і зрілий вже політик", - висловився російський президент про лідера КНДР.
Раніше, під час свого новорічного телевізійного звернення, лідер Північної Кореї попередив, що тримає напоготові пускову кнопку ядерних ракет.

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