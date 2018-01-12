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Україна та Румунія напрацюють спільний документ щодо освітнього закону

П'ятниця, 12 січня 2018, 12:51
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Україна та Румунія домовилися напрацювати спільний документ щодо імплементації нового закону "Про освіту", зокрема статті 7, яка стосується використання мов у навчальному процесі.

Домовленість досягнута під час зустрічі у Чернівцях глави МЗС України Павла Клімкіна та його румунського колеги Теодора Мелешкану, повідомляє прес-служба відомства.

"Керівники зовнішньополітичних відомств обговорили актуальні питання порядку денного українсько-румунських міждержавних відносин. Сторонами досягнуто домовленості напрацювати спільний документ щодо імплементації нового Закону України "Про освіту", зокрема його 7 статті, яка стосується використання мов у навчальному процесі", - йдеться у повідомленні.

Міністри провели зустріч з представниками румунської громади, керівниками та викладачами румуномовних навчальних закладів в Чернівецькій області. Під час зустрічі обговорювалися шляхи врахування рекомендацій Венеціанської комісії стосовно статті 7 освітнього закону.

Глави МЗС спільно з керівниками освітніх міністерств освіти України та Румунії взяли участь в урочистому відкритті в селі Йорданешти Чернівецької області новозбудованої загальноосвітньої школи з румунською мовою викладання.

Нагадаємо, Мелешкану під час візиту до Чернівців заявив, що мовна стаття українського закону "Про освіту" має негативний вплив на національні меншини, які проживають у країні.

Він також заявив, що не бачить проблеми у тому, що Румунія видає паспорти громадянам України попри існуючу заборону на це в українському громадянстві.

У свою чергу Клімкін зазначив, що нацменшини України досягнуть євроінтеграції тільки завдяки вступу країни до Євросоюзу, а не шляхом отримання паспортів інших держав.

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