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Російські ЗМІ публікують нову версію санкційного списку США

П'ятниця, 12 січня 2018, 13:01
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Російські ЗМІ повідомляють про існування нового списку з понад 500 російських чиновників, бізнесменів та компаній, проти яких будуть введені санкції США.

Про наявність такого списку, зокрема, повідомляє видання "Дождь" з посиланням на російського політика Олега Мітволя.

Мітволь стверджує, що у нього є список російських політиків та бізнесменів, які потрапили до нового санкційного списку США.

Політик повідомив, що список йому надало джерело у зовнішньополітичних колах. Він зазначив, що стурбований ситуацією, оскільки є вкладником Сбербанку, який потрапив у список.

При цьому Мітволь підкреслює, що цей варіант не остаточний, і був складений лише тиждень тому.

Всього в наданому Мітволем списку 568 осіб та компаній (великі банки та їх дочірні підприємства, багато державних нафтогазових компаній та компанії, пов'язані з промисловістю й обороною).

У списку також багато людей, які раніше вже потрапляли під санкції США, а також ті, хто пов'язаний з конфліктом в Україні та незаконною анексією Криму.

Мова йде про колишнього президента-втікача України Віктора Януковича, його сина Олександра та колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова.

Також в список потрапив Віктор Медведчук, лідер громадського руху "Український вибір — право народу".

Однак, видання РБК відзначає, що оприлюднений Мітволем новий санкційний список США виявився старим.

На твердження РБК про те, що на сайті Мінфіну США вже була поширена інформація про те, що європейські "дочки" Сбербанку потрапили під санкції, Мітволь відповів, що "такого списку не бачив".

"У цьому списку є прізвище сенатора, який помер рік тому... (Джерело сказало, що санкційні) заходи можуть бути різні, але для цього потрібне рішення американського казначейства", - додав він.

Раніше 12 січня російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на джерела у Вашингтоні повідомило, що в новий санкційний список США увійдуть 50 бізнесменів, наближених до президента Росії Володимира Путіна. З урахуванням членів їх сімей у "чорному списку" опиняться близько 300 росіян.

Нагадаємо, глава Мінфіну США Стівен Мнучін заявив, що його відомство найближчим часом оголосить нові заходи в рамках закону про санкції щодо Росії.

Як відомо, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про введення нових санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї.

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