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Іспанія і Нідерланди заперечують, що підтримують "м’який Brexit"

П'ятниця, 12 січня 2018, 20:52
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Іспанія і Нідерланди не досягли згоди щодо того, яким чином Британія має виходити з ЄС, заперечивши таким чином інформацію, яка призвела до зростання курсу фунта стерлінгів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство фінансів Нідерландів.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, щоНідерланди і Іспанія погодилися працювати разом над пошуком більш м’яких умов угоди щодо Brexit, які б дозволили Британії зберегти тісні зв’язки з ЄС.

Міністр фінансів Іспанії зустрівся з новим голландським колегою, але жодної угоди не було досягнуто, повідомив прес-секретар Мінфіну Нідерландів Коен Гелінк.

"Немає нічого нового. Вже відомі позиції, якими вони обмінювалися ... На зустрічі обговорювалося те, що наші країни мають тісні зв’язки з Британією, і це в наших інтересах. Це загальновідомий факт, " - сказав Гелінк.

Міністерство економіки Іспанії також спростувало інформацію про підтримку м’якого Brexit.

Гелінк сказав, що Іспанія та Нідерланди підтримують переговірника ЄС з Brexit Мішеля Барньє.

Варто зазначити, що на повідомленнях про підтримку Іспанією і Нідерландами м’якого Brexit курс фунта стерлінгів досяг максимуму з 2016 року.

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