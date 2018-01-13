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Німеччина побоюється нової хвилі біженців через ініціативу в ЄС

Субота, 13 січня 2018, 17:04
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Уряд Німеччини стривожений можливістю того, що через нові правила надання притулку в Євросоюзі ФРН доведеться прийняти набагато більше біженців.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як пише в суботу, 13 січня, часопис Der Spiegel, занепокоєння Берліна викликане наміром Європейського парламенту внести зміни до профільної Дублінської угоди.

Зараз питання про надання притулку розглядають імміграційні служби тієї держави, де мігрант вперше подав заяву про притулок або вперше перетнув кордон ЄС.

Після ухвалення змін до Дублінської угоди опікуватися цим питанням за певних обставин буде та країна, де вже мешкають родичі прохача притулку.

Відповідно, Німеччині доведеться прийняти значно більше біженців, зазначається у звіті Федерального міністерства внутрішніх справ.

Своєю чергою верхня межа щодо прийому біженців, встановлена владою, "зводиться нанівець". Більше того, у Європарламенті пропонують визначати родинні зв'язки "просто словесним підтвердженням".

 У МВС Німеччини побоюються, що кожен з 1,4 мільйона прохачів притулку в ФРН з 2015 року може стати точкою притягнення нової хвилі біженців.

Уряд Німеччини просить керівництво ЄС "не призводити до погіршення і без того асиметричного навантаження" щодо розподілу біженців.

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