Знайти
АКТУАЛЬНО

Земан набирає менше ніж очікували, його конкурент може виграти

Земан лідирує на виборах президента Чехії

Кількість потерпілих у ДТП біля Праги зросла до 48 осіб, з них - 4 іноземці

Україна не має послів у восьми країнах Європи

ЗМІ: Росія причетна до створення військового загону лідера боснійських сербів

У порту Барселони пором врізався в круїзний лайнер

Прем’єр Чехії розкритикував Femen за інцидент з Земаном: у нас не Росія






Земан набирає менше ніж очікували, його конкурент може виграти

Субота, 13 січня 2018, 17:18
інфографіка
Версія для друку Коментарі

Чинний глава Чехії Мілош Земан переміг у першому турі голосування на виборах президента, утім набрав менше голосів, ніж прогнозували.

Після підрахунку 96% голосів виборців Земан отримав 39% голосів, повідомляє чеське видання Aktualne. Це значно менше, ніж йому прогнозували соціологи. За даними опитувань, Земан мав отримати 42-45% голосів виборців.

Його суперником у другому турі виборів стане колишній глава Академії наук Іржі Драгош, який за підсумками голосування отримав понад 26% голосів виборців.

Натисніть для збільшення 

Земан виграв у Драгоша у всіх округах, окрім Праги. У чеській столиці колишній науковець переміг із результатом 35%.

За попередніми прогнозами соціологів, Драгош може отримати перемогу у 2 турі. Раніше прогнозувалось, що він має здолати Земана з невеликою перевагою – 48,5% проти 44%. Фактичні результати першого туру роблять його перемогу ще реальнішою.

Примітно, що четверо кандидатів вже публічно заявили про свою підтримку Драгошу. Мірек Тополанек, Марек Хілшер та Вратислав Кульганек закликали своїх прихильників голосувати за Драгоша у другому турі. Міхал Горачек  запропонував надати Драгошу місце на білбордах. 

73-річний Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

Колишній глава Академії наук Чехії Іржі Драгош – повна протилежність Земана, він підтримує санкції проти Росії та виступає проти референдуму про вихід Чехії з ЄС.

Другий тур виборів президента Чехії відбудеться за два тижні.

Читайте також: Крим, алкоголь та гра з фікусом: як проросійський Земан йде до перемоги на виборах у Чехії.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
19:58
Серед постраждалих у ДТП поблизу Праги, де загинули 3 людини, немає українців
17:59
фото
У Лондоні трюк Тома Круза над Темзою заблокував рух транспорту
17:18
інфографіка
Земан набирає менше ніж очікували, його конкурент може виграти
17:04
Німеччина побоюється нової хвилі біженців через ініціативу в ЄС
16:39
фото
Посольство РФ в Берліні пікетували на підтримку кримських татар
16:13
інфографіка
Земан лідирує на виборах президента Чехії
15:51
Новими санкціями США хочуть вплинути на Росію перед виборами – МЗС РФ
15:33
Папа Римський відвідає український собор у Римі, зустрінеться з українськими мігрантами
15:17
У Чехії розпочався підрахунок голосів у першому турі виборів президента
14:47
фото
Прихильники Трампа намагались зірвати виступ мера Лондона
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда, Прага

Крим, алкоголь та гра з фікусом: як проросійський Земан йде до перемоги на виборах у Чехії

Земану 73 роки, і він у дуже поганій формі, та це не заважає йому бути лідером перегонів. Пропрезидентські ЗМІ зараз активно «працюють над іміджем» ключових конкурентів Земана. Їхніми стараннями до Драгоша приліпилося прізвисько Фікус – натяк на нехаризматичність вченого.

Іванна Костіна, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Перезавантаження Польщі: що дасть Україні зміна ключових польських міністрів

На сторінках радикальних польських націоналістів нового голову МЗС часом характеризують як "полонофоба", а українофобські сайти вже прогнозують потепління у відносинах з Києвом... У питаннях Криму та Донбасу варто чекати на збереження політики Польщі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  