Земан набирає менше ніж очікували, його конкурент може виграти

Субота, 13 січня 2018, 17:18

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Чинний глава Чехії Мілош Земан переміг у першому турі голосування на виборах президента, утім набрав менше голосів, ніж прогнозували.

Після підрахунку 96% голосів виборців Земан отримав 39% голосів, повідомляє чеське видання Aktualne. Це значно менше, ніж йому прогнозували соціологи. За даними опитувань, Земан мав отримати 42-45% голосів виборців.

Його суперником у другому турі виборів стане колишній глава Академії наук Іржі Драгош, який за підсумками голосування отримав понад 26% голосів виборців.

Земан виграв у Драгоша у всіх округах, окрім Праги. У чеській столиці колишній науковець переміг із результатом 35%.

За попередніми прогнозами соціологів, Драгош може отримати перемогу у 2 турі. Раніше прогнозувалось, що він має здолати Земана з невеликою перевагою – 48,5% проти 44%. Фактичні результати першого туру роблять його перемогу ще реальнішою.

Примітно, що четверо кандидатів вже публічно заявили про свою підтримку Драгошу. Мірек Тополанек, Марек Хілшер та Вратислав Кульганек закликали своїх прихильників голосувати за Драгоша у другому турі. Міхал Горачек запропонував надати Драгошу місце на білбордах.

73-річний Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

Колишній глава Академії наук Чехії Іржі Драгош – повна протилежність Земана, він підтримує санкції проти Росії та виступає проти референдуму про вихід Чехії з ЄС.

Другий тур виборів президента Чехії відбудеться за два тижні.

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