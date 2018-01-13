У Лондоні трюк Тома Круза над Темзою заблокував рух транспорту

Субота, 13 січня 2018, 17:59

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У Лондоні в суботу тимчасово зупинили рух транспорту заради виконання трюків голлівудським актором Томом Крузом для фільму "Місія нездійсненна".

Про це повідомляє Associated Press.

Заради зйомки у Лондоні зупинили рух на мосту Блекфраєрс, а усім човнам на ріці наказали покинути місцевість.

Круз, відомий тим, що самостійно виконує власні трюки у фільмах, кинувся через дах залізничного мосту. Сцену знімали з вертольота, при цьому було відзнято декілька дублів.

Повідомляється, що потяги продовжували курсувати через залізничну станцію Блекфраєрс у звичному режимі.