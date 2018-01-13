Знайти
АКТУАЛЬНО

Земан набирає менше ніж очікували, його конкурент може виграти

Земан лідирує на виборах президента Чехії

Кількість потерпілих у ДТП біля Праги зросла до 48 осіб, з них - 4 іноземці

Україна не має послів у восьми країнах Європи

ЗМІ: Росія причетна до створення військового загону лідера боснійських сербів

У порту Барселони пором врізався в круїзний лайнер

Прем’єр Чехії розкритикував Femen за інцидент з Земаном: у нас не Росія






У Лондоні трюк Тома Круза над Темзою заблокував рух транспорту

Субота, 13 січня 2018, 17:59
фото
Версія для друку Коментарі

У Лондоні в суботу тимчасово зупинили рух транспорту заради виконання трюків голлівудським актором Томом Крузом для фільму "Місія нездійсненна".

Про це повідомляє Associated Press.

Заради зйомки у Лондоні зупинили рух на мосту Блекфраєрс, а усім човнам на ріці наказали покинути місцевість.

Круз, відомий тим, що самостійно виконує власні трюки у фільмах, кинувся через дах залізничного мосту. Сцену знімали з вертольота, при цьому було відзнято декілька дублів.

 

Повідомляється, що потяги продовжували курсувати через залізничну станцію Блекфраєрс у звичному режимі.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
19:58
Серед постраждалих у ДТП поблизу Праги, де загинули 3 людини, немає українців
17:59
фото
У Лондоні трюк Тома Круза над Темзою заблокував рух транспорту
17:18
інфографіка
Земан набирає менше ніж очікували, його конкурент може виграти
17:04
Німеччина побоюється нової хвилі біженців через ініціативу в ЄС
16:39
фото
Посольство РФ в Берліні пікетували на підтримку кримських татар
16:13
інфографіка
Земан лідирує на виборах президента Чехії
15:51
Новими санкціями США хочуть вплинути на Росію перед виборами – МЗС РФ
15:33
Папа Римський відвідає український собор у Римі, зустрінеться з українськими мігрантами
15:17
У Чехії розпочався підрахунок голосів у першому турі виборів президента
14:47
фото
Прихильники Трампа намагались зірвати виступ мера Лондона
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда, Прага

Крим, алкоголь та гра з фікусом: як проросійський Земан йде до перемоги на виборах у Чехії

Земану 73 роки, і він у дуже поганій формі, та це не заважає йому бути лідером перегонів. Пропрезидентські ЗМІ зараз активно «працюють над іміджем» ключових конкурентів Земана. Їхніми стараннями до Драгоша приліпилося прізвисько Фікус – натяк на нехаризматичність вченого.

Іванна Костіна, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Перезавантаження Польщі: що дасть Україні зміна ключових польських міністрів

На сторінках радикальних польських націоналістів нового голову МЗС часом характеризують як "полонофоба", а українофобські сайти вже прогнозують потепління у відносинах з Києвом... У питаннях Криму та Донбасу варто чекати на збереження політики Польщі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  