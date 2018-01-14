Туреччина виступила проти "привілейованого партнерства" з ЄС

Неділя, 14 січня 2018, 10:23

Анкара проти "привілейованого партнерства" з Європейським союзом.

Про це заявив міністр Туреччини у справах ЄС Омер Челік в ефірі одного з турецьких телеканалів, передає агентство Anadolu.

Будь-яка ініціатива, що передбачає надання Туреччині статусу "привілейованого партнера", буде відкинута Анкарою. Ніхто не праві пропонувати Туреччини статус країни "другого класу, сказав Челік.

За його словами, суперечки навколо надання Туреччині статусу "привілейованого партнера" ЄС знову актуалізувалася після переговорів президентів Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і Франції Еммануеля Макрона 5 січня в Парижі. Однак позиція Туреччини з цього питання гранично чітка.

"Ми не приймемо жодного "привілейованого партнерства" і вважаємо подібні ініціативи аморальними", - підкреслив міністр.

"Туреччину не можна сприймати як "табір для біженців ", з яким потрібно співпрацювати з питання запобігання нелегальній міграції або ж в якості "військового штабу" для звернень щодо боротьби з тероризмом. Туреччину потрібно сприймати як державу!", - заявив Челік.

Нагадаємо, президент Франції на зустрічі з турецьким колегою заявив, що в даний момент немає шансів на досягнення прогресу у процесі вступу Туреччини до Європейського союзу.