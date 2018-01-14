Уряд Шотландії прийме рішення щодо референдуму про незалежність до кінця року

Неділя, 14 січня 2018, 14:48

Уряд Шотландії до кінця року вирішить, чи варто проводити другий референдум про незалежність від Британії.

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє BBC.

За її словами, рішення буде прийматися, коли буде остаточно оформлений формат угоди між Британією і ЄС, що очікується восени 2018 року.

"В такому разі ми подивимось і оцінимо можливість вибору між новими відносинами з Великою Британією і проголошенням незалежної держави" - сказала Стерджен.

Сама вона є переконаною прихильницею збереження Шотландії у ЄС.

Раніше Стерджен виступала за проведення референдуму в період осені 2018 року і весни 2019 року. Однак на дострокових виборах до британського парламенту Шотландська національна партія показала провальний результат і втратила третину депутатських місць, після чого шотландські націоналісти замислились над можливістю відтермінування плебісциту.