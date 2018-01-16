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Прем’єр Румунії пішов у відставку

Вівторок, 16 січня 2018, 07:50
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Румунія втратила другого прем’єр-міністра за останні сім місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Прем’єр Міхай Тудосе подав у відставку після втрати підтримки власної Соціал-демократичної партії.

Напруженість між Тудосе, призначеним у червні, і лідером партії Лівіу Драгня стала очевидною минулого тижня, коли прем’єр попросив главу МВС, близьку соратницю Драгня, піти у відставку, звинувативши її у публічній брехні. Вона відмовилася.

Драгня заявив, що 60 із 67 членів виконавчого комітету Соціал-демократичної партії проголосували за відставку прем’єра.

"Вони призначили мене, вони зняли мене. Я несу відповідальність за свої вчинки і ні про що не шкодую", - сказав Тудосе.

Він додав, що у ніч на вівторок підтвердить свою відставку президенту.

Заступник прем'єр-міністра Пол Станеску буде призначений на посаду прем’єра на проміжний період до 45 днів. Президент може схвалити Станеску або запропонувати альтернативу.

Варто зазначити, що попередник Тудосе - Сорін Гриндяну - пішов у відставку влітку минулого року, так само після втрати підтримки власної партії.

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