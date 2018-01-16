У Польщі зафіксували спалах кору, серед хворих українці

Вівторок, 16 січня 2018, 19:22

У співробітників м'ясокомбінату в Морлинах у Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі Польщі виявили кір, серед хворих є українці.

Про це повідомляє TVP Info.

П'ять осіб з симптомами кору потрапили до лікарні в Оструді, повідомив державний санітарний інспектор Здзіслав Соколовські.

Чотирьом людям підтвердили виникнення захворювання, одна особа чекає остаточних результатів. Ще одна людина захворіла на кір тижнем раніше.

Соколовські підтвердив, що хворі приїхали з-за кордону. За даними ЗМІ, мова йде про українців.

"У нас не було випадку кору в районі Оструди протягом багатьох років, і тепер, коли до п'яти осіб потрапили до лікарні з симптомами кору, ми розглядаємо цю подію як екстраординарну", - додав він.

В рамках профілактики близько 700 співробітників м'ясних підприємств в Морлинах, які могли контактувати з зхворими, будуть вакциновані проти кору.