Спецпрокурор США викликав екс-стратега Трампа свідчити перед присяжними

Вівторок, 16 січня 2018, 20:36

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон був викликаний спецпрокурором США Робертом Мюллером для надання свідчень перед присяжними в рамках федерального розслідування втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє The New York Times.

Виклик був направлений Беннону минулого тижня.

Це перший випадок, відзначає видання, коли члена внутрішнього кола президента Трампа зобов'язують дати свідчення перед журі присяжних.

Видання припускає, що спецпрокурор США пішов на такий прийом, щоб змусити Беннона погодитися дати свідчення підлеглим Мюллера в більш невимушеній обстановці. Тому існує ймовірність, що екс-радник президента буде давати свідчення команді Мюллера, а не в суді перед присяжними.

Раніше у вівторок Беннон свідчив на закритому засіданні в Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США, який розслідує втручання Росії в вибори президента.