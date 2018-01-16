Знайти
АКТУАЛЬНО

У Польщі зафіксували спалах кору, серед хворих українці

Посол розповіла, коли США почнуть поставки оборонної зброї Україні

Парламент Чехії проголосував за вотум недовіри уряду Бабіша

Світовий банк теж висунув вимоги щодо Антикорупційного суду, на кону $800 млн

В уряді розповіли, коли зникнуть черги на друк закордонних паспортів

Капітана "Наутілуса" офіційно звинуватили у вбивстві журналістки, суд почнеться 8 березня

У Франції наглядачі блокують міністра юстиції в одній з тюрем на знак протесту






Спецпрокурор США викликав екс-стратега Трампа свідчити перед присяжними

Вівторок, 16 січня 2018, 20:36
Версія для друку Коментарі

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон був викликаний спецпрокурором США Робертом Мюллером для надання свідчень перед присяжними в рамках федерального розслідування втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє The New York Times.

Виклик був направлений Беннону минулого тижня.

Це перший випадок, відзначає видання, коли члена внутрішнього кола президента Трампа зобов'язують дати свідчення перед журі присяжних.

Видання припускає, що спецпрокурор США пішов на такий прийом, щоб змусити Беннона погодитися дати свідчення підлеглим Мюллера в більш невимушеній обстановці. Тому існує ймовірність, що екс-радник президента буде давати свідчення команді Мюллера, а не в суді перед присяжними.

Раніше у вівторок Беннон  свідчив на закритому засіданні в Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США, який розслідує втручання Росії в вибори президента.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
20:54
Посол США: НАБУ діє відповідно до українського законодавства
20:36
Спецпрокурор США викликав екс-стратега Трампа свідчити перед присяжними
20:13
Смерть на залізниці зупинила рух потягів між Парижем та Лондоном
19:38
МЗС після вироку Балуху просить міжнародних партнерів збільшити тиск на Кремль
19:22
У Польщі зафіксували спалах кору, серед хворих українці
19:00
Посол розповіла, коли США почнуть поставки оборонної зброї Україні
18:49
фото
У Чехії снігопади паралізували рух на головній автостраді країни
18:47
Це не добре: у США оцінили розгортання російської системи ППО С-400 в Криму
18:07
У ЄС хочуть заборонити комерційну риболовлю з використанням струму
17:59
фото
На посаду прем'єра Румунії висунули кандидатуру депутатки Європарламенту
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Світовий банк

Нові вимоги щодо Антикорупційного суду: що додав Світовий банк у конфлікт Києва та МВФ

Створення справді незалежного суду, а не його імітації, є важливим і для ЄС, і для США, і для інших ключових донорів України, тому схоже, що тут вони не будуть поступатися. Ми переклали новий лист – із вимогами, які висунули до законопроекту у Світовому банку...

Любов Акуленко, Світлана Майструк, для Європейської правди

Перевірки авто по-новому: чи запрацює в Україні європейська система техогляду

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна найближчим часом має провести реформу сфери технічного огляду. Однак депутати думають інакше, пропонуючи систему, яка створює поле для корупції та спотворює поняття євроінтеграції.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  