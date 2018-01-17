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ЄС прийняв стратегічний план з переробки пластику

Середа, 17 січня 2018, 08:09
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ЄС прийняв першу загальну стратегію щодо переробки пластику.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Це захистить навколишнє середовище від забруднення пластмасою, одночасно сприяючи зростанню та інноваціям, перетворивши виклик у позитивну програму для майбутнього Європи", - сказано у повідомленні.

Відповідно до стратегії, вся пластикова упаковка на ринку ЄС має до 2030 року стати перероблюваною, споживання одноразових пластмас буде скорочено, а навмисне використання мікропластиків буде обмежено.

Єврокомісія також пообіцяла 100 мілн євро на нові технології, інновації та обмеження щодо мікропластику.

Очікується, що законодавчі пропозиції щодо цього будуть представлені Європарламенту і державам-членам у травні.

План базується на економічному стимулюванні переробки пластикових відходів і скороченні споживання одноразової упаковки.

"Просто сказати "Давайте заборонимо пластик" нічого не дасть", - заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Як зазначається, щороку європейці генерують 25 млн тонн пластикових відходів, однак лише менше 30% з них відправляється на переробку. Згідно зі стратегією, до 2030 року цей показник має зрости до 55%.

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