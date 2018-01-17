ЄС прийняв стратегічний план з переробки пластику

ЄС прийняв першу загальну стратегію щодо переробки пластику.
Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.
"Це захистить навколишнє середовище від забруднення пластмасою, одночасно сприяючи зростанню та інноваціям, перетворивши виклик у позитивну програму для майбутнього Європи", - сказано у повідомленні.
Відповідно до стратегії, вся пластикова упаковка на ринку ЄС має до 2030 року стати перероблюваною, споживання одноразових пластмас буде скорочено, а навмисне використання мікропластиків буде обмежено.
Єврокомісія також пообіцяла 100 мілн євро на нові технології, інновації та обмеження щодо мікропластику.
Очікується, що законодавчі пропозиції щодо цього будуть представлені Європарламенту і державам-членам у травні.
План базується на економічному стимулюванні переробки пластикових відходів і скороченні споживання одноразової упаковки.
"Просто сказати "Давайте заборонимо пластик" нічого не дасть", - заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.
Як зазначається, щороку європейці генерують 25 млн тонн пластикових відходів, однак лише менше 30% з них відправляється на переробку. Згідно зі стратегією, до 2030 року цей показник має зрости до 55%.