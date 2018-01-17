Знайти
АКТУАЛЬНО

У Європарламенті назвали чотири кроки для протидії пропаганді РФ

ЄС закликав Київ відмовитися від е-декларування активістів та нагадав про безвіз

Президент Румунії затвердив Віоріку Денчіле на посаді прем'єр-міністра

РФ намагалась купити 12 швейцарських кораблів, щоб обійти санкції - ЗМІ

У Британії з’явився міністр у справах самотності

Парламент Каталонії підтримає Пучдемона, він може керувати по Skype

До Молдови не пустили улюблену журналістку Путіна, яка летіла до Додона






У Європарламенті назвали чотири кроки для протидії пропаганді РФ

Середа, 17 січня 2018, 19:58
Версія для друку Коментарі

У Європейському парламенті назвали чотири кроки, необхідні для посилення стійкості ЄС перед втручанням Росії у виборчі кампанії та російською пропагандою.

Про це йшлося під час дебатів у Страсбурзі, присвячених впливу російської пропаганди на країни ЄС, повідомляє УНІАН.

Голова Комітету Європейського парламенту у закордонних справах, німецький депутат Девід Макаллістер наголосив, що російська кампанія з дезінформації спрямована на підрив засад об’єктивної журналістики і призводить до поширення упередженої інформації.

Він наголосив, що необхідно посилити стійкість ЄС та назвав чотири кроки, які необхідно реалізувати.

"В першу чергу - неупереджено розслідувати російське втручання у виборчі кампанії. По-друге, запровадити цілеспрямовані санкції у зв’язку з хакерством та публікацією сфальсифікованих конфіденційних даних", - заявив Макаллістер.

Також він закликав зробити оперативну робочу групу зі стратегічний комунікацій (East StratCom Task Force) постійною структурою ЄС, забезпечивши її належним фінансуванням. .

Крім того, Маккалістер виступив за розробку ефективної стратегії щодо розвитку комунікацій та просування європейської політики та цінностей.    

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
21:13
Сесія ПА НАТО у Києві відбудеться в 2019 році - Парубій
20:53
Президент Македонії заветує закон про визнання другої офіційної мови
20:23
Євродепутат розкритикувала недофінансування ЄС у боротьбі з пропагандою Кремля
19:58
У Європарламенті назвали чотири кроки для протидії пропаганді РФ
19:44
Гельсінкі став найбільш жвавим портом у світі
19:24
Візитів на високому рівні між Латвією та РФ до виконання Мінська не буде – посол
19:04
ЄС закликав Київ відмовитися від е-декларування активістів та нагадав про безвіз
18:49
Поліція Португалії та Іспанії вилучила партію захованого в ананасах кокаїну
18:44
Проект річної програми співпраці з НАТО передали на затвердження уряду
18:21
У Норвегії засудили чоловіка, який кидав сніжки у поліцейських
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Артьом Георганов, для Європейської правди

Розширення Євросоюзу і санкції проти РФ: що принесе головування Болгарії в ЄС

Головування Болгарії в ЄС вже спричинило чимало припущень, що Софія скористається можливостями для пом'якшення санкцій проти РФ. Чи так це насправді? І які ініціативи насправді буде просувати країна, яка вважається найбіднішим членом ЄС?

Наталя Іщенко, для Європейської правди

Шість пострілів у балканське перемир'я: кому вигідна смерть Олівера Івановича

Вбивство лідера руху косовських сербів "Свобода, демократія, правда" Олівера Івановича стало найгучнішим терористичним актом на Балканах з 2004 року. Є і політичні наслідки – Сербія заявила про призупинення переговорів з Косовом до закінчення слідства.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  