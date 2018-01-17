У Європарламенті назвали чотири кроки для протидії пропаганді РФ

Середа, 17 січня 2018, 19:58

У Європейському парламенті назвали чотири кроки, необхідні для посилення стійкості ЄС перед втручанням Росії у виборчі кампанії та російською пропагандою.

Про це йшлося під час дебатів у Страсбурзі, присвячених впливу російської пропаганди на країни ЄС, повідомляє УНІАН.

Голова Комітету Європейського парламенту у закордонних справах, німецький депутат Девід Макаллістер наголосив, що російська кампанія з дезінформації спрямована на підрив засад об’єктивної журналістики і призводить до поширення упередженої інформації.

Він наголосив, що необхідно посилити стійкість ЄС та назвав чотири кроки, які необхідно реалізувати.

"В першу чергу - неупереджено розслідувати російське втручання у виборчі кампанії. По-друге, запровадити цілеспрямовані санкції у зв’язку з хакерством та публікацією сфальсифікованих конфіденційних даних", - заявив Макаллістер.

Також він закликав зробити оперативну робочу групу зі стратегічний комунікацій (East StratCom Task Force) постійною структурою ЄС, забезпечивши її належним фінансуванням. .

Крім того, Маккалістер виступив за розробку ефективної стратегії щодо розвитку комунікацій та просування європейської політики та цінностей.