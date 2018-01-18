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Немиря просить ЄС не давати Україні гроші без вирішення питання пенсій на Донбасі

Четвер, 18 січня 2018, 10:45
Документ
Версія для друку Коментарі

Голова комітету Верховної Ради з прав людини Григорій Немиря звернувся до ЄС з проханням внести до умов нової програми макрофінансової допомоги для України відновлення пенсій громадянам на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у листі Немирі до єврокомісара з питань розширення Йоганнеса Гана від 15 січня 2018 року (що був також направлений з копією до голови представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі), який є у розпорядженні Європейської Правди.

У своєму листі Немиря звернувся до Гана із проханням сприяти вирішенню питання щодо ухвалення законопроекту (№6692) про виплату пенсій громадянам України, які залишилися на тимчасово окупованій території Донбасу, та вимушеним переселенцям.

За його словами, станом на кінець 2017 року понад 600 тисяч українців, які перебувають на непідконтрольній території, не отримують пенсії.

"Звертаюся до вас із проханням при обговоренні можливості запровадження нової програми макрофінансової допомоги для України включити до списку попередніх умов внесення до порядку денного Верховної Ради України законопроекту №6692 та позитивне вирішення цього питання.

Такий крок з боку європейських інституцій сприятиме забезпеченню дотримання прав і свобод громадян України, зокрема конституційного права на отримання пенсій", - йдеться у листі.

Повідомляється, що проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян (№ 6692) розроблений за сприяння міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Норвезької ради в справах біженців, а також українських та міжнародних неурядових організацій.

Відповідний документ був підтриманий ключовими Комітетами ВРУ, включаючи Комітет з прав людини та Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Законопроектом передбачається, що пенсіонери, які проживають на окупованих територіях, отримуватимуть пенсії, стаючи на облік в пенсійному фонді на підконтрольній території, через українську банківську систему, але без необхідності оформлення довідки переселенця.

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