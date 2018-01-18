ФБР з'ясовує, чи перераховувала Росія гроші на кампанію для Трампа

Четвер, 18 січня 2018, 15:48

ФБР розслідує, чи здійснював відомий російський банкір, близький до президента РФ, незаконні виплати Національній стрілецькій асоціації США (NRA) у прагненні допомогти Дональду Трампу під час президентської кампанії 2016 року.

Про це повідомляє видання McClatchy з посиланням на два джерела, знайомих із розслідуванням.

За даними джерел, слідчі контррозвідки ФБР перевіряють Олександра Торшина, заступника голови Центрального банку Російської Федерації.

Наразі незрозуміло, як довго слідчі проводять перевірку діяльності Торшина, який є близьким до президента Росії та відомий своїм зв'язками з Національною стрілецькою асоціацією.

Зазначимо, що NRA є некомерційною асоціацією, що об'єднує прихильників права громадян на зберігання і носіння вогнепальної зброї. Асоціація позиціонує себе як позапартійну та некомерційну, для якої головна мета - захист Другої поправки до Конституції США (що гарантує право громадян на вільне зберігання та носіння вогнепальної зброї).

Під час президентських виборів 2016 року NRA витратила 30 мільйонів доларів на підтримку Трампа. Як відомо, Трамп часто виступає за Другу поправку.

Повідомляється, що інформація про перевірку російського банкіра з'явилася в той період, коли розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо втручання РФ набрало обертів.

Прес-секретар офісу Мюллера відмовився від коментарів з приводу даної інформації.

Як відомо, ще у 2016 році агентство Bloomberg повідомляло, що судові органи в Іспанії звинувачують Торшина, провідну фігуру в партії Путіна, у відмиванні грошей.

Іспанські слідчі посилаються на майже 500-сторінковий внутрішній звіт про те, що Торшин, який тоді був сенатором, наживав капітал, допомагаючи мафіозі відмивати кошти через іспанську нерухомість та банки.

Зазначається, що слідчі трьох комітетів Конгресу США, що ведуть розслідування щодо втручання РФ, також виявили інтерес до особи Торшина, який є членом NRA та брав участь у декількох щорічних з'їздах.

У квітні 2017 року Дональд Трамп на з'їзді NRA дякує за підтримку в 2016 році. "Я не підведу вас", - сказав президент США членам NRA (фото AP)

Видання відзначає, що представник ФБР відмовився коментувати розслідування.