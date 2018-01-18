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Представництво ЄС вважає некоректною заяву Міненерговугілля про конкурси до директоратів

Четвер, 18 січня 2018, 19:36
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Представництво ЄС відреагувало на заяву Міненерговугілля, у якій стверджується, що Євросоюз позитивно оцінив роботу міністерства із проведення конкурсів до директоратів.

Посилаючись на нещодавню заяву Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Представництво підкреслює, що відповідальність за якість та результат процедури відбору залишається за відповідним Керівником державної служби/Державним секретарем, ідеться на його сторінці у Facebook.

Зауважимо, станом на вечір четверга посилання, за яким було опубліковано заяву на сайті міністерства, недоступне. Натомість із текстом заяви можна ознайомитись на Facebook-сторінці відомства.

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У Представництві наголошують, що Європейська Комісія не має стосунку до схвалення окремих кандидатів.

Крім того, зазначають у Представництві Євросоюзу, звіт, на який посилається Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і який було розроблено проектом технічної допомоги ЄС, не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.

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