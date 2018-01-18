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Генератори німецької МАN доставили в Крим в обхід санкцій – росЗМІ

Четвер, 18 січня 2018, 20:57
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Кримський суднобудівний завод "Затока", який через санкції не зміг купити обладнання фінської Wärtsilä, отримав генератори концерну MAN.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело, знайоме з матеріалами Міністерства транспорту РФ. 

Цю інформацію виданню підтвердив партнер декількох російських суднобудівних компаній. За його даними, обладнання компанії MAN довелося встановлювати на судно саме через відмову фінської компанії.

Німецька компанія заявляє, що нічого не поставляла до Криму, але не виключає перепродажу обладнання.

"Ми не беремо участі і не брали участь в будь-яких поточних або недавніх проектах з заводом "Затока", - сказав представник MAN Diesel & Turbo, додавши, що MAN не поставляв генератори на "Затока" "за останні десять років".

Представник німецького концерну заявив, що діючі санкції забороняють поставляти генератори кримським компаніям або використовувати їх в Криму і концерн суворо дотримується цих вказівок. Водночас він допустив, що завод міг використовувати обладнання, яке було вироблено для інших суден, але "MAN не може це контролювати і знати про це".

Представник Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини заявив, що уряд країни не коментує експортні питання приватних компаній. "Це обов'язок компаній - дотримуватися умов санкцій ЄС", - сказав він.

У російському Мінтрансі на запит РБК не відповіли. 

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