Пентагон визнав протидію Росії і Китаю основою оборонної стратегії

П'ятниця, 19 січня 2018, 18:52

Протидія Росії та Китаю стали основою нової Національної оборонної стратегії США, представленою американським військовим відомством у п'ятницю.

Півтора десятиліття американські пріоритети були зосереджені на боротьбі з ісламістськими бойовиками, та тепер вони остаточно змістилися, повідомляє Reuters.

Пентагон випустив несекретну 11-сторінкову версію документа в п'ятницю. Стратегічний документ встановлює пріоритети для Міністерства оборони США, які, як очікується, будуть відображені в майбутніх запитах на оборонні витрати.

Національна оборонна стратегія відображає рішучість адміністрації президента Дональда Трампа вирішувати виклики, які надходять з боку Росії та Китаю, незважаючи на заклики Трампа до поліпшення зв'язків з Москвою і Пекіном, відзначає агентство.

Презентуючи стратегічний документ, міністр оборони США Джеймс Меттіс окреслив Росію і Китай як загрози, які прагнуть просувати в світі свої "авторитарні моделі".

"Ми зіштовхуємося зі зростаючими загрозами з боку ревізіоністських держав - Китаю і Росії, країн, які прагнуть створити світ, який би відповідав їхнім авторитарним моделям", - сказав Меттіс.

Елбрідж Колбі, заступник помічника міністра оборони з питань стратегії та розвитку сил, на брифінгу заявив журналістам, що Росія була значно набагато нахабнішою, ніж Китай, у застосуванні військової сили.

Росія приєднала Крим і вступила у війну в Сирії. Проте Москва має обмежені економічні ресурси, сказав Колбі.

Раніше повідомлялося, що Трамп визнав Росію загрозою у новій стратегії нацбезпеки США. Адміністрація президента США заявила, що Росія втручається у внутрішні політичні справи країн у всьому світі та визначила Москву як суперника.