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Поліція Кельна вимагає розслідування через антимусульманський твіт ультраправої депутатки

Вівторок, 02 січня 2018, 11:07
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Поліція Кельна подала заяву в прокуратуру на члена ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Беатрікс фон Шторх через її гострий коментар щодо арабомовного твіта кельнської поліції.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Кельнськая поліція опублікувала у своєму Twitter інформацію про заходи безпеки під час новорічних святкувань кількома мовами, в тому числі арабською.

На це з обуренням у своєму Twitter відреагувала фон Шторх. "Що, чорт забирай, відбувається в цій країні? Чому офіційна сторінка поліції Північного Рейну - Вестфалії виставляє твіти арабською? Вони вважають, що таким чином вгамують варварські натовпи чоловіків-мусульман, які здійснюють групові зґвалтування?" - написала вона.

У відповідь Twitter заблокував на 12 годин акаунт фон Шторх за порушення правил поведінки у соціальній мережі.

Кельнська поліція досить часто звертається до людей у соцмережах різними мовами. "Наша мета – щоб люди нас почули. Деякі люди замислюються про це, але для нас це звичайний спосіб поширення інформації", - пояснили у поліції.

Нагадаємо, два роки тому під час святкування Нового року біля вокзалу в Кельні сотні жінок стали жертвами сексуальних домагань. Нападниками були здебільшого чоловіки північноафриканського і арабського походження.

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