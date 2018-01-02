Естонія не дозволила Росії відкрити додаткові дільниці на виборах президента

Вівторок, 02 січня 2018, 15:21

МЗС Естонії відмовило посольству Росії у проханні дозволити на час виборів президента РФ відкрити додаткові виборчі дільниці.

Цю інформацію службі новин "Радіо 4" підтвердила прес-секретар зовнішньополітичного відомства Сандра Камілова, інформує ERR.

"Представництва інших країн, які ведуть свою діяльність в Естонії, мають право проводити вибори тільки з дозволу МЗС Естонії. Проводити вони їх можуть тільки в своїх представництвах або консульствах. Виходячи з цього посольство РФ може проводити вибори тільки в Таллінні, Тарту і Нарві", - зазначила Камілова.

Раніше посол Російської Федерації в Естонії Олександр Петров повідомив, що посольство направило ноту Міністерству закордонних справ Естонії з проханням дозволити провести голосування в кількох естонських містах, де проживають громадяни Росії.

Посол зазначив, що інтерес до виборів досить великий, тому наявних приміщень посольства і консульств недостатньо.

На виборах в Держдуму РФ 18 вересня 2016 року в Естонії для 85 тисяч російських громадян було відкрито дев'ять виборчих дільниць, в тому числі чотири в Таллінні в приміщеннях посольства і консульства, чотири в приміщеннях генерального консульства РФ в Нарві, і ще одну у консульській канцелярії посольства РФ в Тарту.

В цілому у виборах в 2016 році в Естонії взяли участь більше 10 тисяч російських громадян.

Вибори президента РФ пройдуть 18 березня 2018 року.