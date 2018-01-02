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Нових міністрів уряду Молдови в обхід Додона призначить спікер парламенту

Вівторок, 02 січня 2018, 17:18
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Спікер парламенту Молдови Андріан Канду призначить нових міністрів молдовського уряду після того, як Конституційний суд дозволив для цього відсторонити від посади президента Ігоря Додона.

Про це повідомляє видання Deschide.

"Конституційний суд у ролі гаранта Конституції дав сьогодні вихід з інституційного глухого кута, створеного президентом Ігорем Додоном, який повторно вирішив проігнорувати положення Основного закону.

Як т.в.о. президента я підпишу укази про призначення міністрів і прийму їх клятву", - повідомив Канду.

Нагадаємо, у вівторок, 2 січня Конституційний суд Молдови визнав повторну відмову Додона затверджувати нових міністрів і віце-прем'єрів порушенням його конституційних обов'язків і тимчасово відсторонив його від посади.

Суд дозволив призначити урядовців тимчасово виконуючому обов'язки президента - спікеру або прем'єр-міністру.

Додон відмовився схвалювати кандидатури міністрів, оскільки на його погляд кандидати раніше скомпроментували себе . Він заявив, що рішення Конституційного суду – за межами здорового глузду.

Зауважимо, за такою ж процедурою в обхід Додона вже було призначено міністра оборони Євгенія Струзу. Його кандидатуру Додон перед цим відхиляв двічі. 

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