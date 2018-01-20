Проросійська партія Сербії закликає Путіна ввести війська в Косово

Субота, 20 січня 2018, 10:10

Проросійська партія "Сербська ліга" закликає владу країни звернутися до президента Росії Володимира Путіна, аби той ввів війська в Косово.

Про це йдеться у зверненні голови партії Олександра Джурджева, яке опублікованому на сайті партії 19 січня.

"Сербська Ліга" застерігає, що тимчасова Місія ООН та EULEX в Косові не в змозі захистити сербський народ від дій албанських терористів, хоча їх головне завдання полягає у збереження миру, стабільності та забезпеченні безпеки населення", - заявив він.

У зв'язку з цим Джурджев закликав сербську владу терміново скористатися правом, наданим резолюцією #1244 РБ ООН та розмістити 999 сербських солдатів на території Косово і Метохії.

Окрім того, він просить негайно ініціювати переговори з Росією щодо участі російських миротворців в Косово і Метохії, щоб "запобігти жахливим вбивствам сербів та знищенню майна".

"Сербська ліга" закликає виконавчу і законодавчу владу нашої країни, уряд й парламент, звернутися до президента Росії Володимира Путіну з проханням під'єднатися до процесу вирішення ситуації, і, за аналогією з моделлю вирішення кризи у Сирії, підписати угоду між Сербією і Росією", - заявив Джурджев.

Зазначимо, що партія "Сербська Ліга" виступає за тісну співпрацю з Росією, яка, на її думку, є "захисницею православних народів", та проти того, щоб країна стала "колонією західних держав".

"Хоча 70% наших громадян проти НАТО, всі партії в парламенті виступають за співпрацю з НАТО... Ми повинні пам'ятати, що одне членство в ЄС не гарантує високого рівня життя, що добре видно на прикладі Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Хорватії", - йдеться на сайті партії.

Нагадаємо, 16 січня в північній частині міста Косовська Митровиця був застрелений лідер косовських сербів Олівер Іванович. Президент Сербії Александр Вучич вважає терактом убивство сербського політика.

Як відомо, Сербія вийшла з переговорів ЄС щодо покращення відносин з Косовом після убивства сербського політика в Косово.