Климпуш-Цинцадзе: Угода про асоціацію допомагає стримувати зняття санкцій з РФ

Субота, 20 січня 2018, 11:58

Віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що виконання Україною зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС допомагає протистояти лобістським зусиллям європейського бізнесу щодо зняття санкцій з РФ.

Про це Климпуш-Цинцадзе пише у своїй статті "Не так тії вороги, як добрії люди" для видання "Дзеркало тижня".

"Але євроінтеграція дає позитивні результати не лише в економіці. Наше просування і послідовне виконання зобов'язань у рамках євроінтеграційних процесів є одним з потужних чинників опору російській агресії. Не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що в європейській політиці є багато кіл, зацікавлених у знятті з Росії санкцій, які негативно позначаються на прибутках європейського бізнесу", - заявила вона.

"І протистояти лобістським зусиллям цих кіл вдається саме через наше просування шляхом євроінтеграції, через виконання зобов'язань у рамках Угоди та інших двосторонніх документів, що дає нам можливість говорити з європейськими партнерами відверто і з сильних позицій", - вважає віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.