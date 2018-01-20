Знайти
АКТУАЛЬНО

Федеральні відомства США призупинили роботу через фінансування

Проросійська партія Сербії закликає Путіна ввести війська в Косово

Молдова підрахує збитки від російської окупації Придністров'я

Пентагон визнав протидію Росії і Китаю основою оборонної стратегії

Клімкін: В Афінах радикали намагалися атакувати посольство України

У Польщі покарали трьох осіб, які витерли ноги об український прапор

Парламент Чехії позбавив прем'єр-міністра депутатської недоторканності






Климпуш-Цинцадзе: Угода про асоціацію допомагає стримувати зняття санкцій з РФ

Субота, 20 січня 2018, 11:58
Версія для друку Коментарі

Віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що виконання Україною зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС допомагає протистояти лобістським зусиллям європейського бізнесу щодо зняття санкцій з РФ.

Про це Климпуш-Цинцадзе пише у своїй статті "Не так тії вороги, як добрії люди" для видання "Дзеркало тижня".

"Але євроінтеграція дає позитивні результати не лише в економіці. Наше просування і послідовне виконання зобов'язань у рамках євроінтеграційних процесів є одним з потужних чинників опору російській агресії. Не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що в європейській політиці є багато кіл, зацікавлених у знятті з Росії санкцій, які негативно позначаються на прибутках європейського бізнесу", - заявила вона.

"І протистояти лобістським зусиллям цих кіл вдається саме через наше просування шляхом євроінтеграції, через виконання зобов'язань у рамках Угоди та інших двосторонніх документів, що дає нам можливість говорити з європейськими партнерами відверто і з сильних позицій", - вважає віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
13:07
Фото
Клімкін: В Афінах радикали намагалися атакувати посольство України
12:47
Фото
У Туреччині автобус з туристами в'їхав у дерево: 11 загиблих, 40 травмованих
12:24
Британія хоче всеосяжну торговельну угоду з ЄС до виходу з блоку - Мей
11:58
Климпуш-Цинцадзе: Угода про асоціацію допомагає стримувати зняття санкцій з РФ
11:37
Клімкін прокоментував слова Трампа про перенесення переговорів щодо Донбасу
11:17
Федеральні відомства США призупинили роботу через фінансування
10:31
Порошенко зустрінеться з президентом США в Давосі - Клімкін
10:10
Проросійська партія Сербії закликає Путіна ввести війська в Косово
20:45
оновлено
Молдова підрахує збитки від російської окупації Придністров'я
20:10
Німеччина готується схвалити модернізацію танків для Туреччини
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Офіс віце-прем’єра з питань євроінтеграції

Що змінює асоціація: всі деталі "ковбасних реформ", які відбудуться через угоду з ЄС

Ніхто не гарантує, що продукти, які потрапили у продаж, є безпечними. Навіть свіжий кефір чи ковбаса можуть виявитися не просто неякісними, а й шкідливими... Недостатньо збільшити лише кількість товарів із написом "Made in Ukraine" у крамницях за кордоном...

Анатолій Марциновський, Європейська правда

Заборона молока та інші жахи: правда і брехня про наслідки асоціації з ЄС

Українським селянам заборонять здавати молоко на молокозаводи, а також продавати його на базарах. І нібито все це записано в Угоді про асоціацію з Євросоюзом. Останніми тижнями медіа переповнені подібними "жахалками". А що ж насправді?


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  