У Туреччині автобус з туристами в'їхав у дерево: 11 загиблих, 40 травмованих

У центральній турецькій провінції Ескішехір вранці 20 січня розбився туристичний автобус, в результаті чого загинули 11 осіб, ще 44 отримали поранення.
Про це повідомляє Anadolu.
Аварія сталася в Ескішехірі, коли автобус, що прямував з Анкари, рухався на шляху до північно-західної провінції Бурса.
Повідомляється, що туристичний автобус фірми Kartallar Gezi врізався у дерева на узбіччі шосе Ескішехір-Бурса.
Губернатор провінції підтвердив, що в результаті ДТП загинули 11 осіб.
|Фото Anadolu
|Фото з сайту Daily Sabah
"Наразі ведеться слідство щодо причин аварії", - додав він.
Водій та його помічник були взяті під варту.
Зазначимо, що турецьке агентство не повідомляє національність загиблих внаслідок ДТП.
Нагадаємо, напередодні у східній турецькій провінції Муш перекинувся автобус з пасажирами, в результаті чого загинули 6 осіб, ще 20 отримали поранення.