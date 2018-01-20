Ердоган заявив про початок військової операції в сирійській прикордонній зоні

Субота, 20 січня 2018, 16:09

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що військова операція у сирійському прикордонному районі Афрін фактично розпочалася.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Ердоган заявив, що після "антитерористичної операції" в районі Афрін військові дії розпочнуться в Манбіджі, оскільки "обіцянки, надані Туреччині не були дотримані".

"PKK, YPG, PYD (Робітнича партія Курдистану та Загони народної самооборони - Ред.) - це все одне і те ж, зміна назви не змінює того факту, що вони є терористичними організаціями", - сказав він.

Повідомляється, що турецькі військові підрозділи вже розгорнуті в Афрінах, що знаходиться в районі Алеппо поблизу турецько-сирійського кордону, що контролюється курдами.

Нагадаємо, напередодні турецькі війська обстріляли кілька курдських сіл у сирійському прикордонному районі Афрін.

Раніше турецькі державні ЗМІ повідомили, що генштаб Туреччини привів збройні сили на кордоні з Сирією в підвищену бойову готовність і стягує військову техніку в прикордонну зону.