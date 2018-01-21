У центрі Праги горів готель: двоє загиблих, дев'ять постраждалих

Неділя, 21 січня 2018, 09:41

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У центрі Праги сталася пожежа в чотиризірковому готелі Eurostars David, в результаті якої загинули дві людини.

Про це повідомляє Aktualne.

За попередніми даними, причиною пожежі став несправний кондиціонер на першому поверсі будівлі. Вогонь швидко поширився на кілька поверхів.

Пожежа в п'ятиповерховій будівлі почався близько 18:00 в суботу, до її гасіння залучили 17 одиниць техніки. Пожежники евакуювали з будівлі 34 людини, в основному іноземців.

Вогонь вдалося загасити близько 22:00. В результаті пожежі двоє людей загинули, ще дев'ять постраждали, п'ять з них знаходяться у важкому стані. Серед постраждалих двоє пожежників.