Франція та Німеччина анонсували підписання нового Єлисейського договору

Неділя, 21 січня 2018, 16:03

Німеччина і Франція планують підписати новий великий договір про франко-німецьке співробітництво, який дозволить поглибити співпрацю між країнами.

Про це йдеться у заяві на сайті президента Франції, яка приурочена до 55-ї річниці підписання Єлисейського договору.

Німеччина і Франція хочуть поглибити економічну інтеграцію і сприяти двосторонній гармонізації законодавства. Крім того, вони планують посилити співпрацю в галузі оборони і безпеки та створити тісніші зв'язки між громадянами країн.

"Франція та Німеччина прагнуть ще більше розширити франко-німецьке співробітництво, щоб відповідати політичним, економічним, соціальним та технологічним викликам майбутніх десятиріч. При цьому йдеться передусім про те, щоб просуватися на шляху до більш процвітаючої і конкурентоспроможної, суверенної, єдиної і демократичної Європи. Наше прагнення полягає у визначенні спільних позицій з усіх важливих європейських та міжнародних питань", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Еммануель Макрон та Ангела Меркель під час зустрічі 19 січня домовилися розробити новий Єлисейський договір.

22 січня виповнюється 55 років з дня підписання канцлером Німеччини Конрадом Аденауером і президентом Франції Шарлем де Голлем Єлисейського договору, який поклав початок німецько-французькій дружбі.