В результаті нападу на готель у Кабулі могли загинути десятки людей - ЗМІ

Неділя, 21 січня 2018, 16:29

В результаті нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі могли загинути кілька десятків людей.

Про це повідомляє агфанське видання Tolo News.

Посилаючись на джерела в силових структурах, видання повідомляє, що під час теракту загинули 43 людини. Також повідомляється, що принаймні шість людей отримали поранення. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Видання також повідомляє, що під час нападу в готелі відбувалася вечірка. За словами джерела, зловмисники відкрили вогонь по гостях, які там перебували.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану поки офіційно підтвердило загибель пʼяти людей.

Телеканал Al Jazeera наводить заяву угруповання "Талібан", яке взяло на себе відповідальність за напад.

У заяві йдеться про те, що в нападі брали участь п’ять бійців, які "увійшли до будівлі та провели операцію, в результаті якої загинули 10 іноземців та представники афганського уряду".

За інформацією агентства Reuters, афганська авіакомпанія Kam Air повідомила, що близько 40 її льотчиків та членів екіпажів, багато з яких є іноземцями, перебували в готелі, і там загинуло 10 людей.

В той же час заступник директора авіакомпанії заявив, що він все ще намагається розшукати свій персонал і поки не може точно сказати, чи перебувають вони у безпеці.

Як повідомлялося, серед загиблих є громадянин України, він був співробітником місцевої авіакомпанії.

За інформацією МЗС України, крім загиблого українця, у готелі перебувало ще кілька громадян України, вони знаходяться у безпеці.