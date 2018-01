Ризики призупинення безвізу для Грузії вищі, ніж для України – журналіст

ЄС незадоволений українським законопроектом про антикорупційний суд, але ризиків призупинення безвізового режиму немає.

Про це у своєму Twitter написав брюссельський корреспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його словами, у вівторок дипломати ЄС зберуться для обговорення механцізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами.

"ЄС не в захваті від українського законопроекту про антикорупційний суд, але реальної загрози щодо призупинення безвізового режиму немає. Насправді держави-члени ЄС більше стурбовані шукачами притулку з Грузії", - написав він.

The EU aren’t happy with #Ukraine’s draft law on establishing an anti-corruption court but there is no real threat to suspend visa lib. Eu member states are actually more worried about asylum seekers from #Georgia. The suspension mechanism will be debated by diplomats on Tue.