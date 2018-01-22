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Ризики призупинення безвізу для Грузії вищі, ніж для України – журналіст

Понеділок, 22 січня 2018, 10:52
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ЄС незадоволений українським законопроектом про антикорупційний суд, але ризиків призупинення безвізового режиму немає.

Про це у своєму Twitter написав брюссельський корреспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його словами, у вівторок дипломати ЄС зберуться для обговорення механцізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами.

"ЄС не в захваті від українського законопроекту про антикорупційний суд, але реальної загрози щодо призупинення безвізового режиму немає. Насправді держави-члени ЄС більше стурбовані шукачами притулку з Грузії", - написав він.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, МВФ заявив, що проект Порошенка про антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

У ЄС також нагадали, що створення АКС у відповідності до зобов’язань України необхідне також для виконання безвізових вимог.

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