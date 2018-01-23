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В Росії відповіли Ягланду: грошей не буде, поки санкції не знімуть

Вівторок, 23 січня 2018, 10:47
Версія для друку Коментарі

В РФ не збираються платити внески в Раду Європи, доки права Росії в Парламентській асамблеї РЄ не будуть відновлені.

Про це у Твіттері написав російський сенатор Олексій Пушков.

"У РЄ чекають в лютому чергового внеску Росії. Але, поки права Росії в ПАРЄ не відновлені, внеску не буде. Нехай за нас платить Україна", - написав він.

Таким чином Пушков відповів на заяву генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда, в якій ідеться про те, що РЄ опинилася у фінансовій кризі та буде змушена скорочувати активність через одночасне зменшення внесків від Туреччини та Росії.

"Росія зобов’язана заплатити першу частину свого річного внеску до кінця лютого, як і всі інші країни",  - заявив він, додавши, що було би "нерозумним" з його боку робити публічний прогноз щодо іншого сценарію.

Генсек Ради Європи наполіг, що сплата внеску є зобов’язанням РФ.

"Не можна бути членом (Ради Європи. - Ред.) частково. Сплата внеску – це юридичне зобов’язання Росії", - заявив Ягланд.

Як повідомляла "Європейська правда", у своєму виступі в понеділок Турбйорн Ягланд зробив також низку неоднозначних заяв про необхідність відновлення прав росіян в РЄ. Зокрема, він хоче зняти з Росії санкції в ПАРЄ до 2019 року. Окрім того, Ягланд вважає що не можна виганяти Росію з РЄ "лише" за анексію та агресію.

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