Внаслідок вибуху біля посольств у Кабулі є загиблі, постраждали 80 осіб

Внаслідок вибуху, який стався в суботу у столиці Афганістану Кабулі, постраждали щонайменше 80 осіб, є загиблі.
Представник міністерства охорони здоров'я сказав, що кілька людей були вбиті і щонайменше 80 поранені в результаті вибуху в районі іноземних посольств і урядових будіваель, повідомляє Reuters.
Про точну кількість загиблих не повідомляють. За словами очевидців, на землі лежать багато людських тіл.
#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB— TOLOnews (@TOLOnews) 27 січня 2018 р.
За попередніми даними, поблизу старої будівлі міністерства внутрішніх справ підірвали замінований автомобіль швидкої допомоги біля поліцейського КПП.
An explosion in downtown #Kabul, possible suicide attack, details to fallow.#Afghanistan pic.twitter.com/Od0Bdds6Mp— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 27 січня 2018 р.
Поки що жодне терористичне угруповання не взяло відповідальність за теракт.
Як повідомлялось, у суботу, 27 січня, в столиці Афганістану в районі багатьох іноземних посольств та урядових приміщень пролунав вибух.
Вибух стався через тиждень після смертельного нападу терористів на кабульський готель "Інтерконтиненталь", у якому загинули семеро громадян України.
Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух "Талібан". За останніми даними, в результаті нападу терористів на готель загинули 40 осіб – майже вдвічі більше, ніж повідомлялося раніше.