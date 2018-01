Внаслідок вибуху біля посольств у Кабулі є загиблі, постраждали 80 осіб

Внаслідок вибуху, який стався в суботу у столиці Афганістану Кабулі, постраждали щонайменше 80 осіб, є загиблі.

Представник міністерства охорони здоров'я сказав, що кілька людей були вбиті і щонайменше 80 поранені в результаті вибуху в районі іноземних посольств і урядових будіваель, повідомляє Reuters.

Про точну кількість загиблих не повідомляють. За словами очевидців, на землі лежать багато людських тіл.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB