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Внаслідок вибуху біля посольств у Кабулі є загиблі, постраждали 80 осіб

Субота, 27 січня 2018, 11:21
оновлено
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Внаслідок вибуху, який стався в суботу у столиці Афганістану Кабулі, постраждали щонайменше 80 осіб, є загиблі. 

Представник міністерства охорони здоров'я сказав, що кілька людей були вбиті і щонайменше 80 поранені в результаті вибуху в районі іноземних посольств і урядових будіваель, повідомляє Reuters.

Про точну кількість загиблих не повідомляють. За словами очевидців, на землі лежать багато людських тіл.

За попередніми даними, поблизу старої будівлі міністерства внутрішніх справ підірвали замінований автомобіль швидкої допомоги біля поліцейського КПП. 

Поки що жодне терористичне угруповання не взяло відповідальність за теракт.

Як повідомлялось, у суботу, 27 січня, в столиці Афганістану в районі багатьох іноземних посольств та урядових приміщень пролунав вибух.

Вибух стався через тиждень після смертельного нападу терористів на кабульський готель "Інтерконтиненталь", у якому загинули семеро громадян України.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух "Талібан". За останніми даними, в результаті нападу терористів на готель загинули 40 осіб – майже вдвічі більше, ніж повідомлялося раніше.  

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