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Кількість жертв вибуху в Кабулі зросла до 40 осіб, 140 поранених

Субота, 27 січня 2018, 13:02
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Сильний вибух, що стався в суботу в афганській столиці, за останніми даними, призвів до загибелі щонайменше 40 людей.

140 людей отримали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на представника міністерства охорони здоров’я Афганістану.

Як повідомлялось, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.

Терористу вдалось пройти  через один контрольно-пропускний пункт поліції. Він заявив поліцейським, що везе пацієнта в найближчу лікарню. Автомобіль підірвав біля наступного поліцейського КПП.

Відповідальність за теракт  взяло на себе терористичне угруповання "Талібан".

МЗС України перевіряє інформацію щодо громадян України, які могли постраждати в Кабулі.

Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу терористів на кабульський готель "Інтерконтиненталь", у якому загинули семеро громадян України.

Відповідальність за теракт взяв на себе "Талібан". За останніми даними, в результаті нападу терористів на готель загинули 40 осіб – майже вдвічі більше, ніж повідомлялося раніше.   

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