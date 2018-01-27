Теракт у Кабулі: загиблих вже 95, кількість жертв продовжить зростати

Субота, 27 січня 2018, 16:12

Афганське міністерство охорони здоров'я заявило, що число загиблих в результаті теракту в Кабулі зросло до 95.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними міністерства, 158 людей отримали поранення. Зауважимо, кількість загиблих упродовж дня постійно зростає. Представник міністерства охорони здоров'я повідомив, що так буде і надалі, оскільки багато поранених опинилися в критичному стані.

Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Талібан". Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.

Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель "Інтерконтиненталь", у якому загинули семеро громадян України.

За останніми даними, в результаті нападу терористів на готель загинули 40 осіб – майже вдвічі більше, ніж повідомлялося раніше.