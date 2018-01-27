Глава МВС Німеччини засудив "ганебні злочини" на ґрунті антисемітизму

Субота, 27 січня 2018, 17:53

Статистика вчинених у Німеччині злочинів антисемітського характеру залишається незмінно високою.

Цей факт визнав міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр у коментарі інформагенції epd, оприлюдненому в суботу, 27 січня, повідомляє Deutsche Welle.

За словами німецького урядовця, протягом 2017 року правоохоронними органами ФРН було зафіксовано близько 1,5 тисячі таких правопорушень, що практично дорівнює показникам попередніх років.

Сам міністр назвав кожен такий злочин "ганьбою". Де Мезьєр констатував також, що в Німеччині були випадки та ситуації, коли "людям погрожували або нападали на них через їхнє юдейське віросповідання". Попри такі тенденції урядовець наголосив, що "боротьба проти будь-якої форми антисемітизму залишається частиною державного мислення" в Німеччині.

Так само де Мезьєр назвав "само собою зрозумілим", що люди, котрі прибувають у пошуку притулку до Німеччини, мають "цілком" приймати таке ставлення державних органів ФРН до антисемітизму.

Заява де Мезьєра пролунала з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відзначається 27 січня. В Німеччині пам'ять жертв Голокосту вшановують на державному рівні з 1996-го року.