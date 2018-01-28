На Кіпрі почалися президентські вибори

У неділю, 28 січня, на Кіпрі обирають нового президента.
Про це повідомляє The Associated Press.
Всього у виборах зможуть взяти участь понад 550 тис. кіпріотів.
Опитування показують, що лідером перегонів залишається діючий президент Нікос Анастасіадіс. Однак він, ймовірно, не зможе набрати більше 50% голосів у першому турі.
Ймовірними суперниками Анастасіадіса в другому турі можуть стати Ставрос Малас від комуністичної партії АКЕЛ і Ніколас Пападопулос від Демократичної партії.
Основними темами виборчої кампанії на Кіпрі були теми об’єднання острова, а також відновлення економіки після фінансової кризи.