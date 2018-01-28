У Данії дійшли згоди щодо значного збільшення витрат на оборону на тлі загрози РФ

Неділя, 28 січня 2018, 17:13

Депутати парламенту Данії погодилися виділити додаткові $2.14 млрд на оборону у наступні шість років, називаючи Росію в числі найбільших загроз безпеці.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з домовленостями, запропонованими у жовтні минулого року, Данія також створить в регіоні Балтійського моря бригаду на 4 тисячі військових.

До 2023 року військові витрати зростуть на 20% в порівнянні з нинішнім рівнем.

"Загроза з боку Росії реальна і вона зростає, тому ми повинні демонструвати рішучість до оборони – і у нас є ця рішучість" - сказав прем’єр Данії Ларс Льокке-Расмуссен.

Нова оборонна угода зосереджена, зокрема, на протидії військовим загрозам у співпраці з союзниками по НАТО, а також на здатності захищати датчан, а також ефективно боротися з зростаючою загрозою в кіберпросторі.

Документ також передбачає більшу участь Данії у міжнародних військових операціях з метою боротьби з тероризмом та зменшення нелегальних міграційних потоків.

Данія на сьогодні витрачає близько 1,5,% ВВП на оборону, тоді як НАТО закликає всі країни-члени збільшити ці витрати щонайменше до 2%.