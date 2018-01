Терористи напали на військову базу в Кабулі: 2 загиблих, 10 поранених

В афганській столиці Кабулі терористи напали на військову базу біля Національного університету оборони, в результаті чого дві людини загинули.

Про це повідомляє ВВС.

Напад почався приблизно о 05:00 за місцевим часом військовій базі Афганської національної армії в західній околиці Кабула.

Принаймні, два афганських солдата були вбиті під час атаки та 10 отримали поранення. На місці було чути кілька вибухів. За попередніми даними, нападники крім стрілецької озброєні гранатометами.

#UPDATE The Islamic State group claims Kabul attack that has killed at least two soldiers and wounded 10 others pic.twitter.com/wHz9HOTUxp