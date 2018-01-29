Терористи напали на військову базу в Кабулі: 2 загиблих, 10 поранених

Понеділок, 29 січня 2018, 07:56

фото

В афганській столиці Кабулі терористи напали на військову базу біля Національного університету оборони, в результаті чого дві людини загинули.

Про це повідомляє ВВС.

Напад почався приблизно о 05:00 за місцевим часом військовій базі Афганської національної армії в західній околиці Кабула.

Принаймні, два афганських солдата були вбиті під час атаки та 10 отримали поранення. На місці було чути кілька вибухів. За попередніми даними, нападники крім стрілецької озброєні гранатометами.

#UPDATE The Islamic State group claims Kabul attack that has killed at least two soldiers and wounded 10 others pic.twitter.com/wHz9HOTUxp — AFP news agency (@AFP) 29 січня 2018 р.

За інформацією Reuters, у нападі беруть участь п’ять терористів: одного з них затримали, один підірвав себе, одного застрелили, ще двоє ведуть перестрілку із афганськими силами безпеки.

Представник Міноборони Афганістану повідомив, що жодному нападнику не вдалося пройти далі, ніж перші ворота бази.

Відповідальність за напад вже взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.

За останніми даними, в результаті теракту загинули 103 людини, 235 отримали поранення. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Талібан".

Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель "Інтерконтиненталь", у якому загинули семеро громадян України.