Італія починає головування в ОБСЄ, обіцяє підтримку Україні

Італія розпочинає своє головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі на 2018 рік.

Про це повідомив посол Італії в Україні Давіде Ла Сесілія у Twitter.

"Повна політична підтримка буде надана зусиллям, спрямованим на пошук шляхів вирішення кризи в Україні, на основі Мінських угод та у Нормандському форматі", - написав посол.

Italy starts its Presidency of OSCE for 2018. Full political support to be given to the efforts to seek a solution to the #Ukraine crisis, on the basis of the Minsk agreements and in the Normandy format. pic.twitter.com/S4u8sVGrzs

Глава МЗС України Павло Клімкін подякував Австрії, яка головувала в ОБСЄ минулого року, за зусилля, спрямовані на захист порядку в Європі.

Thanks to Austrian #OSCE Chairmanship @AUT_OSCE for the efforts to defend security order in #Europe @sebastiankurz. I wish best luck to my good friend @angealfa as a new OSCE Chairman-in-Office in 2018 @ItalyatOSCE. We also welcome #Slovakia as a new member of @OSCE Troika