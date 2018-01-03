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Італія починає головування в ОБСЄ, обіцяє підтримку Україні

Середа, 03 січня 2018, 09:41
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Італія розпочинає своє головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі на 2018 рік.

Про це повідомив посол Італії в Україні Давіде Ла Сесілія у Twitter.

"Повна політична підтримка буде надана зусиллям, спрямованим на пошук шляхів вирішення кризи в Україні, на основі Мінських угод та у Нормандському форматі", - написав посол.

Глава МЗС України Павло Клімкін подякував Австрії, яка головувала в ОБСЄ минулого року, за зусилля, спрямовані на захист порядку в Європі.

"Я бажаю успіху моєму доброму другу Анджеліно Альфано (глава МЗС Італії, - ред), в якості нового голови ОБСЄ у 2018 році. Ми також вітаємо Словаччину в якості нового члена " Трійки" ОБСЄ", - написав Клімкін.

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