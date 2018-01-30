Ірландія у травні проведе референдум щодо скасування заборони на аборти

Вівторок, 30 січня 2018, 08:28

Уряд Ірландії погодився провести наприкінці травня референдум щодо реформування законодавства, яке практично повністю забороняє аборти.

Про це повідомляє ВВС.

На голосування винесуть питання про те, чи необхідно скасувати так звану "восьму поправку" у Конституції від 1983 року, яка визнає рівні права на життя плоду та матері під час вагітності.

В даний час в Ірландії аборт можливий лише тоді, коли життя жінки знаходиться під загрозою, але не у випадку зґвалтування, інцесту або смертельної аномалії плоду.

Прем'єр-міністр Лео Варадаркар заявив, що він буде проводити кампанію за лібералізацію діючого законодавства.

До голосування міністр охорони здоров'я країни підготує законопроект, що передбачає надання необмеженого доступу до абортів для жінок до 12 тижня вагітності та у виняткових випадках після цього терміну.

Точна дата референдуму буде вирішена після обговорення в парламенті Ірландії.