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ФБР отримало ще одне досьє з компроматом на Трампа - ЗМІ

Вівторок, 30 січня 2018, 21:33
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У розпорядженні ФБР, яке веде розслідування щодо можливої змови команди Дональда Трампа з росіянами, опинилося ще одне досьє, де наводяться деякі факти з документа колишнього британського шпигуна Крістофера Стіла.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.

Друге досьє підготував Коді Ширер, спірний політичний активіст та колишній журналіст, який був близьким до Білого дому Клінтона в 1990-х роках.

На відміну від Стіла, Ширер не має досвіду в шпигунстві, і його досьє спочатку сприймали скептично, хоча б тому, що він поділився ним з деякими ЗМІ перед виборами.

Однак, виданню The Guardian повідомили, що ФБР продовжує вивчати деталі досьє Ширера в рамках розслідування.

Одне джерело, знайоме з розслідування, заявило, що той факт, що ФБР все ще працює над ним, дозволяє припустити, що слідчі розглядають деякі його аспекти серйозно.

Повідомляється, що документ Ширера був наданий ФБР ще у жовтні 2016 року. За даними різних джерел, його передав колишній британський шпигун Стіл.

У двох досьє, Стіла і Ширера, йдеться, що Дональд Трамп під час поїздки в Москву в 2013 році брав участь у розпусних діях в п'ятизірковому готелі. Досьє Ширера посилається на неназване джерело в ФСБ Росії.

The Guardian зазначає, що не може перевірити жодне із тверджень.

Нагадаємо, 10 січня 2017 року телеканал CNN повідомив, що секретні документи, представлені Бараку Обамі та ще тоді обраному президенту Дональду Трампу, містять твердження, що росіяни мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.

Пізніше сайт BuzzFeed опублікував цей "документ", проте немає жодних підтверджень його достовірності. Сам Трамп заперечує поширену у ЗМІ інформацію. 

Згодом ЗМІ повідомили, що автором компрометуючого досьє на Трампа є колишній співробітник британської розвідки, а нині директор приватної лондонської фірми Orbis Business Intelligence Ltd Крістофер Стіл.

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